Кравцов: "Золотой стандарт" книг, игр и мультфильмов сформируют для детсадов

В России появится "золотой стандарт" книг, игр и мультфильмов для детсадов Кравцов: "Золотой стандарт" книг, игр и мультфильмов сформируют для детсадов

Москва28 сен Вести.Минпросвещения планирует сформировать "золотой стандарт" книг, игр и мультфильмов для детских садов, которому можно доверять, заявил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Разрабатываем единые методические комплекты и рекомендации с учетом воспитательных задач. Сформируем перечни книг, игр и мультфильмов - тот самый "золотой стандарт", которому можно доверять сказал Кравцов

Он добавил, что министерство продолжит создавать единого воспитательного пространства, в том числе через проекты "Добрые игры" и "Орлята-дошколята".