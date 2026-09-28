"Чебурашку" и "Ну, погоди!" предложили включить в "золотой стандарт" для детей В России предложили воспитывать дошкольников на советских мультфильмах

Москва28 сен Вести.Советские мультфильмы и фильмы, в том числе "Чебурашка" и "Ну, погоди!", предложили включить в "золотой стандарт" произведений для дошкольников. С такой инициативой в беседе с "Абзацем" выступил исполнительный директор Союза отцов Александр Заремба.

По его мнению, знакомство детей с классическими историями поможет воспитывать в них доброту, сострадание, уважение к старшим, любовь к семье и стране. Заремба также предложил включить в программу фильмы о подвигах и патриотическую литературу.