Эксперт объяснил, почему Чебурашка стал любимцем японцев Эксперт Кузьминков: Чебурашка покорил Японию своей "кавайностью"

Москва20 авг Вести.Образ Чебурашки оказался близок японской культуре "кавай", которая связана с представлением о милых и трогательных персонажах. Именно это, по мнению ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН Виктора Кузьминкова, стало одной из причин популярности героя в Японии.

Сильнее всего любят нашего Чебурашку именно в Японии, японцы же любят все такое кавайное. "Кавай" - это от слова "милый". Его кавайность и милость привлекают японцев сказал Кузьминков в беседе с Life.ru

По словам политолога, большие глаза, огромные уши и добродушный внешний вид Чебурашки схожи с чертами персонажей, которые давно пользуются популярностью в японской массовой культуре.

Интерес к герою в Японии привел к появлению игрушек, одежды и других товаров с его изображением. Там также работал отдельный магазин, посвященный Чебурашке. В 2006 году был запущен "Проект Чебурашка", а позднее японские авторы создали собственную анимационную версию персонажа.

Я сам всегда возил Чебурашку в подарок японцам, потому что знал об этой любви. У нас на рынке продавались мягкие говорящие Чебурашки, и это был один из самых лучших подарков отметил Кузьминков

Эксперт считает, что популярность Чебурашки объясняется не только его внешностью. По его словам, японской аудитории близки персонажи, которые ассоциируются с добротой и эмоциональной безопасностью. Интерес к герою был настолько значительным, что японская сторона заключала лицензионные соглашения на использование его образа. Позднее вокруг прав на персонажа возникли споры между странами.

Чебурашка - персонаж советской детской литературы, созданный писателем Эдуардом Успенским. Широкую известность герой получил после выхода мультфильма "Крокодил Гена" в 1969 году. В 2023 году состоялась премьера фильма "Чебурашка", который стал одной из самых успешных российских картин в отечественном прокате.