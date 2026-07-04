Москва4 июл Вести.Пока другие виды японского искусства можно только созерцать, нэцкэ созданы для того, чтобы их брали в руки. Об этом заявила ИС "Вести" владелица магазина нэцкэ в Японии Юкари Есида.

По ее словам, тактильное восприятие фигурок в сочетании с визуальным дает гораздо более сильный эффект, в этом и заключается уникальное очарование нэцкэ.

В Японии есть и другие виды искусства, такие как свитки какэдзику или гравюры укие-э. Но к ним нельзя прикасаться, их можно воспринимать только созерцая. Что касается нэцкэ, они предназначены, чтобы их брали в руки, а благодаря прикосновению, в дополнение к созерцанию, эффект восприятия получается гораздо сильнее. В этом их очарование, которое отличает нэцке от произведений изобразительного искусства или ювелирных украшений пояснила Юкари Есида

Владелица японского магазина также рассказала, что в Японии искусство раньше было интимным, не на показ, в отличие от западной роскоши.