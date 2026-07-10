Духовный жест: почему верующие прикладываются к святым иконам В чем духовный смысл прикладывания к иконам: объяснение RT

Москва10 июл Вести.В православной традиции прикладывание к иконам — касание их губами и лбом — является естественным выражением любви, почтения и духовной близости к Богу и святым. Само слово "икона" переводится с греческого как "образ".

Богословы подчёркивают, что верующие поклоняются не материалу (дереву и краскам), а тому, кто изображён на святыне. Этот жест сравнивают с поцелуем фотографии дорогого человека — это знак памяти и нежности, говорится в материале RT.

В церковной среде это действие правильнее называть "прикладыванием к иконе", а не поцелуем. Оно подразумевает благоговейное и почтительное касание с осознанием величия святыни и упованием на молитвенную помощь изображённого святого на пути к спасению.