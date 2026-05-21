Глава СПЧ призвал показывать иконы на уроках рисования в школе

Москва21 мая Вести.На уроках рисования в школах следует показывать иконы, поскольку это вершина изобразительного искусства. Такое мнение выразил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Фадеев отметил, что на уроках детей часто обучают, ориентируясь на произведения, выполненные в реалистичной манере, например, "Утро в сосновом лесу" или "Богатыри". По его словам, такой подход связан с убеждением, что детям сложно понять и оценить высокое изобразительное искусство.

Это картины художников второго-третьего ряда… Вообще вершина изобразительного искусства нашей с вами цивилизации – это русская иконопись. Вот что надо показывать детям. И они поймут, безусловно отметил глава СПЧ во время круглого стола "Художественное образование в РФ: современное состояние и перспективы развития", его слова приводит РИА Новости

Он обратил внимание, что в прошлом в каждом русском доме висела икона, и, хотя такие изображения не были ни реалистичными, ни фигуративными, любой православный человек легко понимал их смысл.

