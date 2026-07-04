Москва4 июл Вести.Речь идет о людях, которые сменяют друг друга поколение за поколением и через прикосновение вкладывают в каждую фигурку свой смысл. Об этом рассказал ИС "Вести" коллекционер нэцкэ Бунгику Коконтэй.

По его словам, эти фигурки отличаются от сионистских оберегов и буддийских амулетов своими смыслами.

Если взять синтоистский оберег или буддийский амулет, то в сравнении с Нэцкэ есть определенные различия. В первом случае предполагается, что в этом предмете содержится некая божественная благодать. В случае же с нэцкэ речь идет о людях, которые сменяют друг друга поколение за поколениями. Через прикосновение вкладывали в эту фигурку каждый свой смысл. С течением времени от прикосновения нэцкэ преображается появляются потертости, и в итоге получается, что оно уже не выглядит так, как в самом начале. То есть в момент создания нельзя сказать, что это совершенное произведение. Выходит, оно тоже меняется со временем отметил коллекционер

Бунгику Коконтэй также поделился личной традицией – перед особо важным мероприятием он раскладывает свои нэцкэ и сразу понимает какую взять. Он признался, что во время выступлений испытывает тревогу, а такая поддержка в виде нэцкэ помогает ему справиться с волнением.

Ранее мастер нэцкэ рассказала, что зритель должен увидеть смысл, заложенный при создании. На первый взгляд фигурка может показаться не такой, но если внимательнее рассмотреть, то открывается ее истинный замысел.