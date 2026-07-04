Москва4 июл Вести.Главное, чтобы зритель увидел заложенный мастером смысл при создании своих произведений. Об этом рассказала ИС "Вести" мастер нэцкэ Масами Сакаи.

В качестве примера она привела фигурку обезьянки, которая на первый взгляд кажется играющей, но если внимательнее рассмотреть, то открывается ее истинный замысел.

Главное, чтобы в моих произведениях люди видели именно тот смысл, который я вкладывала, когда их вырезала. Мне всегда интересно, действительно ли мне удалось в полной мере передать замысел. Взять, например, вот эту обезьянку. Вроде, на первый взгляд, она как будто просто играет, но если перевернуть и посмотреть внимательнее, то выясняется, что это не вполне так. Если у человека появляется эта мысль – удивление: "Ах, вот оно что оказывается!", то для меня это самое ценное отметила Масами Сакаи

Ранее владелица магазина нэцкэ Юкари Есида рассказала, что в настоящем нэцкэ XVIII века все детали проработаны. Сегодня такие фигурки наиболее востребованы у коллекционеров.