Москва31 маяВести.Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов объяснил сюжет иконы "Троица" Андрея Рублева. Его слова приводит издание NEWS.ru.
По словам депутата, уникальность произведения – в каноничности. Иванов считает, что Рублев во время работы над иконой отрекся от бытовых деталей ради духовной значимости.
Иванов добавил, что "Троица" – не просто образец для подражания, а была признана Стоглавым собором 1551 года единственно верным каноническим образом Божественного Триединства. По его мнению, дело прежде всего – "в отказе от бытовых подробностей".
Иконописец убирает все земное, чтобы показать духовное. В основе композиции иконы лежит круг — символ вечности и единствадобавил депутат
31 мая православные христиане отмечают День Святой Троицы. Собеседник журналистов уточнил, что Святой Троице молятся о даровании мира и единства, а также о просвещении ума, о мудрости, об избавлении от сомнений и ереси, о прощении грехов и спасении души. Он добавил, что в этот праздник христиане вспоминают о сошествии Святого Духа на апостолов.
Икона "Троица" была написана Андреем Рублевым в первой трети XV века. Считается одной из самых прославленных русских икон и самым знаменитым произведением Рублева. В основу иконы заложен ветхозаветный сюжет "Гостеприимство Авраама".