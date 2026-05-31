Депутат Иванов об иконе "Троица" Рублева: в основе - символ вечности и единства

Раскрыто значение композиции знаменитой иконы "Троица" Андрея Рублева

Москва31 мая Вести.Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов объяснил сюжет иконы "Троица" Андрея Рублева. Его слова приводит издание NEWS.ru.

По словам депутата, уникальность произведения – в каноничности. Иванов считает, что Рублев во время работы над иконой отрекся от бытовых деталей ради духовной значимости.

Иванов добавил, что "Троица" – не просто образец для подражания, а была признана Стоглавым собором 1551 года единственно верным каноническим образом Божественного Триединства. По его мнению, дело прежде всего – "в отказе от бытовых подробностей".

Иконописец убирает все земное, чтобы показать духовное. В основе композиции иконы лежит круг — символ вечности и единства добавил депутат

31 мая православные христиане отмечают День Святой Троицы. Собеседник журналистов уточнил, что Святой Троице молятся о даровании мира и единства, а также о просвещении ума, о мудрости, об избавлении от сомнений и ереси, о прощении грехов и спасении души. Он добавил, что в этот праздник христиане вспоминают о сошествии Святого Духа на апостолов.

Икона "Троица" была написана Андреем Рублевым в первой трети XV века. Считается одной из самых прославленных русских икон и самым знаменитым произведением Рублева. В основу иконы заложен ветхозаветный сюжет "Гостеприимство Авраама".