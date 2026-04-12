Москва12 апр Вести.В Пасхальную неделю - Светлую седмицу - православному христианину нужно вынырнуть из городского шума и уединиться с природой. Об этом ИС "Вести" заявил настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, протоиерей Артемий Владимиров.

По его словам, воскресшего Христа следует искать не во внешнем материальном мире, а во внутреннем духовном пространстве человека.

[Нужно] обязательно вынырнуть из городского шума, зайти хотя бы на пять минут в храм … Постараться выйти на лоно чистой природы … Если мне кто-то подарит кулич, я порежу его на маленькие кусочки, буду идти по своей любимой Шабловке, и каждому, каждому [давать] по кусочку кулича со словами "Христос Воскресе" сказал настоятель храма

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге тысячи верующих пришли в ночь с 11 на 12 апреля в Казанский собор на пасхальное богослужение.