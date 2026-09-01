В игровой форме детей познакомят с традиционными ценностями российского общества

Минпросвещения: проект "Добрые игры" запускается в детских садах РФ В игровой форме детей познакомят с традиционными ценностями российского общества

Москва1 сен Вести.С 1 сентября во всех детских садах России запускается проект "Добрые игры". Это следует из Плана мероприятий Года дошкольного образования, который изучил ТАСС.

Цель программы – в игровой форме рассказать детям о традиционных ценностях российского общества. Малышей познакомят с такими понятиями, как дружба, семья, взаимопомощь и любовь к Родине. Проект построен по аналогии с занятиями "Разговоры о важном", но адаптирован специально для дошкольников.

Программа направлена на развитие социальной активности детей 5-7 лет и обеспечение преемственности между детским садом и начальной школой говорится в сообщении

В рамках проекта "Добрые игры" в течение недели запланированы развивающие игры и беседы, а по пятницам – подведение итогов с обсуждением пройденных тем и интерактивным голосованием ребят.

Концепцию образовательного проекта и методические материалы разработал Институт изучения детства, семьи и воспитания на основании государственного задания Минпросвещения России.