Москва1 сенВести.С 1 сентября во всех детских садах России запускается проект "Добрые игры". Это следует из Плана мероприятий Года дошкольного образования, который изучил ТАСС.
Цель программы – в игровой форме рассказать детям о традиционных ценностях российского общества. Малышей познакомят с такими понятиями, как дружба, семья, взаимопомощь и любовь к Родине. Проект построен по аналогии с занятиями "Разговоры о важном", но адаптирован специально для дошкольников.
Программа направлена на развитие социальной активности детей 5-7 лет и обеспечение преемственности между детским садом и начальной школойговорится в сообщении
В рамках проекта "Добрые игры" в течение недели запланированы развивающие игры и беседы, а по пятницам – подведение итогов с обсуждением пройденных тем и интерактивным голосованием ребят.
Концепцию образовательного проекта и методические материалы разработал Институт изучения детства, семьи и воспитания на основании государственного задания Минпросвещения России.