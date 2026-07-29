Москва29 июлВести.Занятия проекта "Разговоры о важном" пройдут 1 сентября в школах и колледжах страны, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
Соответствующие рекомендации ведомство направило в учебные заведения.
Во всех образовательных организациях учебный год начнется с первого занятия проекта "Разговоры о важном"отметили в сообщении
Там также уточнили, что в этот день первоклассники познакомятся с учителями и одноклассниками, а первокурсники встретятся с кураторами и получат студенческие билеты.