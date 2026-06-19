Программа изучения арабского языка в школах РФ начнет действовать 1 сентября Сергей Кравцов: утверждена программа изучения арабского языка в школах России

Москва19 июн Вести.Утверждена программа изучения арабского языка в школах России, она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, приводятся слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова на официальном сайте ведомства.

Кравцов провел встречу по вопросам деятельности Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в Областной гимназии имени Е. М. Примакова.

Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года сказал Кравцов

Он добавил, что министерство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые передали в ОАЭ.