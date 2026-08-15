Гоша Куценко рассказал, на кого рассчитан фильм "Последний богатырь. Колобок" Гоша Куценко назвал целевую аудиторию фильма про Колобка

Москва15 авг Вести.Фильм "Последний богатырь. Колобок" предназначен для детей, подростков и веселых родителей. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заслуженный артист РФ Гоша Куценко, сыгравший в картине роль Волка.

Эта сказка не просто для детей, она для подростков, и для веселых родителей, которые придут, и еще посмотрим, кто последний из зала уйдет! сказал актер

Российский фильм "Последний богатырь. Колобок" вышел в прокат в начале августа. Меньше чем за две недели ленту посмотрели уже миллион человек. Картина стала спин-оффом сказочной киновселенной "Последний богатырь". По сюжету Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада.

Ранее актер Гарик Харламов, который озвучил "Колобка" в фильме, рассказал, какой пример может подать этот персонаж.