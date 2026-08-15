Гарик Харламов рассказал, какой пример подает Колобок в новом фильме Гарик Харламов раскрыл секрет личности Колобка из нового фильма

Москва15 авг Вести."Колобок" сумел остаться личностью, даже превратившись в черствый кусок хлеба из мягкой булочки, и не сдавался даже в тупиковой ситуации. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал актер Гарик Харламов, который озвучил персонажа в новом российском фильме.

Даже будучи маленькой булочкой… Жизнь его превращает в этот черствый кусок хлеба, но при этом он - личность! ["Колобок"] добивается поставленных целей и не сдается даже тогда, когда ситуация тупиковая, и выхода нет! рассказал актер

Ранее стало известно, что российский фильм "Последний богатырь. Колобок" за полторы недели посмотрели уже миллион человек. Картина стала спин-оффом сказочной киновселенной "Последний богатырь".

По сюжету "Колобок" решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада.

Ранее актер Дмитрий Журавлев рассказал, каким ему представляется характер и мотив его персонажа – пекаря Тихона – в фильме о колобке.