Москва8 авг Вести.Актер и комик Гарик Харламов в беседе с ИС "Вести" назвал хитом фильм "Последний богатырь. Колобок".

Сказочная комедия вышла в широкий прокат и за неполный первый день стала лидером среди летних российских премьер по сборам.

Я считаю, — хит, просто хит! прокомментировал успех картины Харламов

Комик озвучил главного героя Колобка. По сюжету он решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником неудачливого пекаря Тихона в исполнении Дмитрия Журавлева и необычной девушки по имени Лада, которую сыграла Мила Ершова. Зрителям расскажут, с какой коварной целью испекли Колобка, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников.

Предводителя банды разбойников сыграл актер Гоша Куценко. Брутальный образ героя усилили с помощью 30-килограммового доспеха. Куценко рассказал Харламову о тяжелой ноше.

Куценко мне прислал видео оттуда и говорит: единственное место, которым могу дышать — это голова. И они принесли мне шлем рассказал Харламов

"Колобок" стал пятым фильмом киновселенной "Последний богатырь". Торжественная премьера картины прошла в понедельник в столичном кинотеатре "Октябрь". В российский прокат ее запустили в четверг.