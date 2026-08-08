Москва8 авгВести.Актер и комик Гарик Харламов в беседе с ИС "Вести" назвал хитом фильм "Последний богатырь. Колобок".
Сказочная комедия вышла в широкий прокат и за неполный первый день стала лидером среди летних российских премьер по сборам.
Я считаю, — хит, просто хит!прокомментировал успех картины Харламов
Комик озвучил главного героя Колобка. По сюжету он решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником неудачливого пекаря Тихона в исполнении Дмитрия Журавлева и необычной девушки по имени Лада, которую сыграла Мила Ершова. Зрителям расскажут, с какой коварной целью испекли Колобка, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников.
Предводителя банды разбойников сыграл актер Гоша Куценко. Брутальный образ героя усилили с помощью 30-килограммового доспеха. Куценко рассказал Харламову о тяжелой ноше.
Куценко мне прислал видео оттуда и говорит: единственное место, которым могу дышать — это голова. И они принесли мне шлемрассказал Харламов
"Колобок" стал пятым фильмом киновселенной "Последний богатырь". Торжественная премьера картины прошла в понедельник в столичном кинотеатре "Октябрь". В российский прокат ее запустили в четверг.