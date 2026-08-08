Москва8 авг Вести.При создании фильма "Последний богатырь. Колобок" была поставлена задача сделать очень смешную сказку, и отклик зрителей показал, что это удалось. Об этом рассказал ИС "Вести" режиссер Антон Маслов.

Сказочная комедия уже идет в российском прокате. Картина стала лидером среди летних российских премьер по сборам за неполный первый день. "Последний богатырь. Колобок" — пятый фильм во франшизе "Последний богатырь".

У меня была небольшая важная задача, я ее ставил для себя как очень смешную сказку. Одну из самых смешных у нас… Мы видели, что в зале смеялись над каждой шуткой Колобка. Была даже ситуация в том, что это были не шутки, но над ними все равно смеялись отметил Маслов

Колобка в картине озвучил комик и актер Гарик Харламов. Роль невезучего пекаря Тихона, в которого вселился главный герой, исполнил Дмитрий Журавлев. Он рассказал ИС "Вести", как юмор помог ему во время съемок.