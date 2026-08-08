Москва8 авг Вести.Режиссер фильма "Последний богатырь. Колобок" Антон Маслов не был знаком с творчеством актера Дмитрия Журавлева, но во время съемок был приятно удивлен разнообразием его навыков. Об этом актер рассказал ИС "Вести".

Журавлев сыграл в картине одну из главных ролей — скромного и неудачливого деревенского пекаря Тихона, в тело которого вселился Колобок в озвучке комика Гарика Харламова.

Он [Маслов] не до конца понимал вот эти отделения швейцарского ножа Дмитрия Журавлева. Он не знал, что я могу делать, потому что по мере съемок фильма я говорю: "А давай я на гуслях сыграю". Он говорит: "На каких гуслях?" Я говорю: "Я на гуслях играю" рассказал актер

В сказочной франшизе, по словам Журавлева, раскрывается тема принятия себя.

Мне кажется, что проблематика принятия себя — это та главная мысль, которой пронизан весь фильм, Колобок и все герои. У нас очень много персонажей, которые не понимают, что можно принимать себя таким, какой ты есть, и нет какого-то правильного или неправильного варианта — есть просто ты отметил он

"Последний богатырь. Колобок" вышел на экранах всей страны. Картина показала лучший результат среди летних релизов.