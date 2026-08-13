Харламов назвал отличия фильма о колобке от оригинальной сказки

Харламов: фильм о Колобке отличает от канонической сказки расширенная вселенная Харламов назвал отличия фильма о колобке от оригинальной сказки

Москва13 авг Вести.Создатели фильма "Последний богатырь. Колобок" решили погрузить зрителей в расширенную версию оригинальной сказки. Этим с ИС "Вести" поделился актер Гарик Харламов, озвучивший главного персонажа кинокартины.

По его словам, в фильме рассказывается более полная история персонажа, тогда как в сказке значительная часть его "биографии" обозначена лишь обозначена штрихами.

В отличие от обычной канонической сказки, где всего три предложения, здесь расширенная вселенная. Здесь мы увидим рождение Колобка, его молодость, его юность поделился Харламов

Зрители тоже успели оценить новую кинокартину.

Не могли пропустить историю Колобка, самого веселого, самого такого забавного, интересного персонажа поделись зрительница

Сказку про Колобка мы же все хорошо знаем с детства... очень много ставили в нее нового добавил посетитель кинотеатра

Такое впечатление прекрасное. Вы знаете, такой интересный фильм, рекомендую всем посмотреть. Столько глубоких философских мыслей выразила мнение еще одна зрительница фильма

Премьера фильма прошла в столичном кинотеатре "Октябрь". Кинокартина стала спин-оффом "Последнего богатыря". Кинокартина создана при поддержке телеканала "Россия".