Москва13 авгВести.Создатели фильма "Последний богатырь. Колобок" решили погрузить зрителей в расширенную версию оригинальной сказки. Этим с ИС "Вести" поделился актер Гарик Харламов, озвучивший главного персонажа кинокартины.
По его словам, в фильме рассказывается более полная история персонажа, тогда как в сказке значительная часть его "биографии" обозначена лишь обозначена штрихами.
В отличие от обычной канонической сказки, где всего три предложения, здесь расширенная вселенная. Здесь мы увидим рождение Колобка, его молодость, его юностьподелился Харламов
Зрители тоже успели оценить новую кинокартину.
Не могли пропустить историю Колобка, самого веселого, самого такого забавного, интересного персонажаподелись зрительница
Сказку про Колобка мы же все хорошо знаем с детства... очень много ставили в нее новогодобавил посетитель кинотеатра
Такое впечатление прекрасное. Вы знаете, такой интересный фильм, рекомендую всем посмотреть. Столько глубоких философских мыслейвыразила мнение еще одна зрительница фильма
Премьера фильма прошла в столичном кинотеатре "Октябрь". Кинокартина стала спин-оффом "Последнего богатыря". Кинокартина создана при поддержке телеканала "Россия".