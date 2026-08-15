Журавлев рассказал, каким видит своего персонажа в "Колобке" Актер Дмитрий Журавлев назвал пекаря из "Колобка" романтиком-неудачником

Москва15 авг Вести.Пекарь Тихон из российского блокбастера "Последний богатырь. Колобок" – это романтик-неудачник, который будет с этим бороться. Так охарактеризовал своего персонажа исполнитель роли актер Дмитрий Журавлев в интервью ИС "Вести".

Тихон - это романтик-неудачник, и вот он будет с этим бороться. Он никак не может себя принять, что он пекарь, все вокруг богатыри и воины, славные рыцари! рассказал актер

"Последний богатырь. Колобок" вышел в российский прокат 6 августа. Ленту посмотрели уже более миллиона человек.

Фильм стал оригинальным спин-оффом сказочной киновселенной "Последний богатырь". По сюжету Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада.

Ранее актеры картины рассказали в интервью ИС "Вести", как они сами понимают и оценивают фильм.