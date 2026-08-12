Актеры "Последний богатырь. Колобок" рассказали о своей работе над фильмом Актеры "Последний богатырь. Колобок" рассказали о ценности сказки

Москва12 авг Вести.Фильм "Последний богатырь. Колобок" стал продолжением франшизы сказочных историй вселенной под названием "Последний богатырь". Как сказка он ценен тем, что позволяет зрителям пережить красивую историю, где добро побеждает зло. Об этом актеры кинокартины рассказали в интервью ИС "Вести".

Чем ценна эта сказка, которая сделана по-настоящему, с душой. Здесь затрачено очень много труда. Я столько труда в нашем кино, пожалуй, не видел сказал Гоша Куценко, исполнитель роли Волка

В сказке есть удивительная возможность чего-то самого хорошего, чего-то самого доброго, когда действительно добро побеждает зло, и когда есть красочная интересная среда, фантазия, юмор рассказала Елена Подкаминская, исполнительница роли Всевидящего зеркала

Новый фильм является оригинальным спин-оффом сказочной киновселенной "Последний богатырь". По сюжету Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада.