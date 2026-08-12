Москва12 авг Вести.Фильм "Последний богатырь. Колобок" получился добрым, светлым, динамичным и наполненным глубокими смыслами, поэтому его стоит добавить в список рекомендаций. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил актер Дмитрий Журавлев, исполняющий в кинокартине роль Тихона.

Мне кажется, что "Колобок" – это добрая, светлая картина, с глубоким смыслом – и не одним. Очень яркая и очень динамичная, что позволяет записать эту картину в списочек рекомендаций. Мне очень здорово, что работает сарафанное радио. Мне кажется, оно более честное, чем что-то другое заявил Журавлев

Ранее актер Гоша Куценко, сыгравший роль Волка в фильме "Последний богатырь. Колобок", рассказал, что следит за сборами картины, которые продолжают расти даже в будние дни, и отметил, что показы второго уикенда могут оказаться более успешными, чем показы первого.