Москва12 авг Вести.Кассовые сборы фильма "Последний богатырь. Колобок" продолжают расти даже в будние дни. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил актер Гоша Куценко, исполнивший роль Волка.

Актер отметил, что не удивится, если показы второго уикенда окажутся успешнее первого.

Мы набираем даже сейчас, в будние дни, я слежу за статистикой, за деньгами. "Колобок" растет. И я не удивлюсь, если второй уикенд будет больше первого сказал Куценко

Ранее актер рассказал, что на съемках фильма "Последний богатырь. Колобок" похудел на 8 килограммов.