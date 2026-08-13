Куценко о "Колобке": когда страшно, нужно было бояться, когда обидно - плакать

Актер Куценко: эмоции в фильме о Колобке честные Куценко о "Колобке": когда страшно, нужно было бояться, когда обидно - плакать

Москва13 авг Вести."Последний богатырь. Колобок" – фильм где эмоции актеров были максимально честными. Этим с ИС "Вести" поделился исполнитель одной из ролей в кинокартине Гоша Куценко.

Он отметил, что у фильма преимущественно детская аудитория, которая очень требовательна к эмоциональной составляющей.

Когда страшно, нужно было бояться, когда было обидно, нужно было плакать, когда было горько, нужно было страдать. То есть эмоции были честные. Тем более у экрана дети, дети все чувствуют рассказал Гоша Куценко

Для актрисы Милы Ершовой "Последний богатырь. Колобок" стал фильмом про принятие себя.

Для меня это фильм про принятие себя, про любовь к себе. Возможно, такому, какой ты есть, и завидуют еще миллион человек, смотря на тебя и думая: "Вау, какой он необычный!" поделилась актриса фильма

Ранее режиссер фильма "Последний богатырь. Колобок" Антон Маслов поделился, что в фильме затрагивается тема самопринятия. По его словам, одна из героинь Лада являясь очень милой и красивой девушкой, в зеркале видит себя совсем не такой, что порождает внутренний конфликт. С этим явлением, по мнению режиссера, в обычной жизни мы сталкиваемся каждый день.