Минпросвещения России запустило в детсадах проект о традиционных ценностях Минпросвещения запустило в детских садах проект "Орлята-дошколята"

Москва22 сен Вести.Министерство просвещения России инициировало проект "Орлята-дошколята" и внедряет его в дошкольные учреждения для создания единого воспитательного пространства и приобщения детей к традиционным духовно-нравственным ценностям.

Об этом РИА Новости сообщил эксперт ведомства, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.

Этой осенью воспитателям дошкольных образовательных организаций всех регионов России были направлены общие методические рекомендации по реализации проекта "Орлята-дошколята", который обеспечит создание единого, бесшовного воспитательного пространства — от группы детского сада до выпускного класса школы и студенческой скамьи колледжа сказал он

К проекту присоединились более 18 тысяч детских садов, а участниками стали свыше 550 тысяч воспитанников. В текущем учебном году в рамках инициативы планируется провести 18 событийных мероприятий.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года пятиклассники начнут изучать новый предмет "Духовно-нравственная культура России".

По его словам, этот курс поможет сформировать у школьников общечеловеческие ценности через изучение примеров из жизни выдающихся личностей.

Посол в Оттаве Олег Степанов, в свою очередь, рассказал об интересе канадцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, к получению визы для переезда и длительного проживания в России.