Москва4 авг Вести.Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) России готовит к запуску просветительский проект "Университет родительства" в российских вузах. В рамках него студентов будут готовить к семейной жизни и воспитанию детей, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Университет родительства", "Университет семьи" - рабочее название разрабатываемого Минобрнауки России проекта, направленного на формирование в вузах благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей в жизни человека сказано в сообщении

Уточняется, что в рамках проекта будут проводиться просветительские встречи с представителями многодетных семей, экспертами по социальным и психологическим аспектам жизни семьи и специалистами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям.

В Минобрнауки добавили, что подобные мероприятия будут исключительно добровольными. Их задачей будет не только просвещение, но и сбор обратной связи от студентов о работе по популяризации традиционных семейных ценностей.

Ранее о планах ввести в российских вузах курсы молодых родителей писали "Ведомости".