Дипломат Степанов: канадцы регулярно подают запросы на переезд в Россию

Посол Степанов рассказал об интересе канадцев к визе традиционных ценностей РФ Дипломат Степанов: канадцы регулярно подают запросы на переезд в Россию

Москва20 сен Вести.Канадцы регулярно обращаются за визами для переезда и длительного проживания в России, десятки граждан Канады уже получили их, рассказал РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, в российские консульские учреждения в Канаде стабильно поступают подобные запросы. Для иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, предусмотрен отдельный визовый механизм. Он введен указом президента РФ Владимиром Путиным от августа 2024 года "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

В рамках этой программы счет виз идет на десятки заявил дипломат Степанов

Ранее сообщалось, что за полтора года французы, разделяющие традиционные ценности РФ, получили от консульских учреждений России почти 200 виз.