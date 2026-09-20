Москва20 сенВести.Канадцы регулярно обращаются за визами для переезда и длительного проживания в России, десятки граждан Канады уже получили их, рассказал РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
По его словам, в российские консульские учреждения в Канаде стабильно поступают подобные запросы. Для иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, предусмотрен отдельный визовый механизм. Он введен указом президента РФ Владимиром Путиным от августа 2024 года "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".
В рамках этой программы счет виз идет на десяткизаявил дипломат Степанов
Ранее сообщалось, что за полтора года французы, разделяющие традиционные ценности РФ, получили от консульских учреждений России почти 200 виз.