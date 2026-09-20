Канадцы проявляют интерес к переезду в Россию Посол Степанов: канадцы регулярно получают визы для переезда в Россию

Москва20 сен Вести.Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил о регулярных обращениях граждан этой страны, которые интересуются возможностью переезда в РФ и длительного проживания. По его словам в беседе с РИА Новости, десятки канадцев уже воспользовались специальным визовым механизмом для иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В наши консульские учреждения стабильно поступают запросы от канадцев на переезд и длительное проживание заявил дипломат

Особый порядок въезда для этой категории иностранцев действует с 1 сентября 2024 года. Он был введён указом президента России об оказании гуманитарной поддержки людям, которые не согласны с политикой своих стран и разделяют традиционные российские ценности.

Согласно документу, граждане государств, включенных в соответствующий перечень, могут обратиться за разрешением на временное проживание в России без учета установленной квоты. Кроме того, им не требуется предоставлять документы, подтверждающие знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Для въезда также предусмотрена однократная частная виза сроком до трех месяцев.

В рамках этой программы счет виз идет на десятки отметил Степанов

Ранее сообщалось, что в 2025–2026 годах гражданам Канады выдали 69 виз по этой программе. Кроме того, с начала 2026 года российское посольство оформило 61 свидетельство участника программы добровольного переселения соотечественников.