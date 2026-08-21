Генконсул РФ в Женеве объяснил, почему жители ЕС хотят переехать в Россию Генконсул Попов: европейцы хотят переехать в Россию из-за близких ценностей

Москва21 авг Вести.Граждане европейских стран стремятся переехать в Россию из-за несогласия с политикой властей своих государств, растущего социального неравенства и желания оградить детей от пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом РИА Новости рассказал генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

Дипломат уточнил, что с начала 2026 года визы для разделяющих традиционные ценности иностранцев получили восемь граждан Швейцарии.

По словам Попова, обратившиеся указывают на неудовлетворенность местной политикой, усиливающееся экономическое и социальное неравенство, а также "размывание" среднего класса.

Они говорят: "у нас есть претензии к пропаганде ЛГБТ, мы хотим как-то оградить наших детей и будущее от этого" сказал генконсул

Попов отметил, что за визой традиционных ценностей обращаются в основном состоявшиеся люди среднего возраста, например, специалисты в сфере IT и инженеры.

Ранее в посольстве РФ в Берлине рассказали, что немцы чаще всего указывают несогласие с политическим курсом властей ФРГ и неприятие "навязываемой неолиберальной пропаганды" как причины для переезда в Россию.