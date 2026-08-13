В посольстве РФ в Канаде заявили о росте спроса на релокацию в Россию

В Канаде растет спрос на переезд в Россию на фоне возросшей русофобии В посольстве РФ в Канаде заявили о росте спроса на релокацию в Россию

Москва13 авг Вести.В первом полугодии 2026 года проживающие в Канаде россияне стали активнее интересоваться возможностью возвращения в Россию из-за растущего уровня русофобии. Интерес к релокации в РФ повысился и среди коренных канадцев. Об этом сообщили в российском посольстве в Оттаве.

По данным диппредставительства, за первые шесть месяцев текущего года сотрудники выписали 61 свидетельство участника Государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников, пишет газета "Известия".

В ведомстве уточнили, что запросы поступают практически из всех регионов страны. Наибольшая активность фиксируется в провинциях Альберта, Онтарио и Манитоба, где сконцентрированы крупные русскоязычные диаспоры.

Как пояснили в дипмиссии, ключевыми факторами, побуждающими людей покидать страну, выступают ухудшение экономической ситуации и снижение уровня жизни.

Дополнительными стимулами для релокации дипломаты назвали насаждаемую властями ультралиберальную идеологию, а также проявления русофобии, подпитываемые канадской ультранационалистической общиной.

При этом в посольстве подчеркнули, что в РФ стремятся переехать не только соотечественники, но и коренные канадцы. Подтверждением этому служит регулярное поступление ходатайств на получение виз в рамках президентского указа о поддержке лиц, придерживающихся традиционных духовно-нравственных ориентиров.

В качестве основного мотива заявители указывают намерение покинуть Канаду и переехать в Россию на постоянное место жительства заключается в статье

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что представители Канады, "блуждающие в идеологических потемках", в кулуарах международных встреч выражают крайнюю враждебность по отношению к России.