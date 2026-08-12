Посольство России: некоторые жители Норвегии хотят переселиться в Россию Посольство: жители Норвегии хотят участвовать в госпрограмме переселения в РФ

Москва12 авг Вести.Граждане Норвегии российского происхождения подают заявления в посольство России в Осло на участие в российской государственной программе переселения соотечественников, заявил представитель посольства в интервью РИА Новости.

К нам поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и от наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕС приводит РИА Новости слова представителя посольства

Посольство взаимодействует по этому вопросу с МВД России.

Государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию утверждена президентом Владимиром Путиным в 2006 году.

В мае 2026 года глава департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко обратил внимание на тенденцию возвращения соотечественников в Россию.

По данным МИД, в 2025 году по репатриации в Россию въехало в четыре раза больше людей, чем в 2024 году.