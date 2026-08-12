Москва12 авгВести.Граждане Норвегии российского происхождения подают заявления в посольство России в Осло на участие в российской государственной программе переселения соотечественников, заявил представитель посольства в интервью РИА Новости.
К нам поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и от наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕСприводит РИА Новости слова представителя посольства
Посольство взаимодействует по этому вопросу с МВД России.
Государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию утверждена президентом Владимиром Путиным в 2006 году.
В мае 2026 года глава департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко обратил внимание на тенденцию возвращения соотечественников в Россию.
По данным МИД, в 2025 году по репатриации в Россию въехало в четыре раза больше людей, чем в 2024 году.