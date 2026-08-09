Москва9 авг Вести.В России не разведены потоки людей некоренных национальностей, которые хотят получить гражданство РФ, и этнически русских переселенцев, которым положены определенные льготы. Об этом заявил ИС "Вести" публицист и писатель Роман Антоновский.

По его словам, русские переселенцы вынуждены отказываться от получения российского гражданства из-за увеличения госпошлин.

С одной стороны, был принят правильный закон об увеличении госпошлины для получения российского гражданства. С другой стороны, мы до сих пор сталкиваемся с тем, что у нас не разведены потоки людей некоренных национальностей, которые хотят получить гражданство РФ, и этнически русских переселенцев, которым должны быть определенные льготы. Сейчас русские репатрианты вынуждены отказываться от получения гражданства, потому что, если семья еще и многодетная, выходит круглая сумма. Здесь мы опять подходим к тому, что у нас до сих пор нет зафиксированного перечня коренных народов России, которые должны получать льготы и преференции при получении российского гражданства пояснил Антоновский

В июне 2026 года президент России Владимир Путин подписал законопроект об увеличении стоимости пошлин для мигрантов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.