Почти 200 французов получили российские визы по указу о традиционных ценностях

Почти 200 российских виз выдано французам, разделяющим традиционные ценности Почти 200 французов получили российские визы по указу о традиционных ценностях

Москва7 авг Вести.Французы, разделяющие традиционные ценности, получили от консульских учреждений России почти 200 виз за полтора года, пишет РИА Новости со ссылкой на российское посольство во Франции.

Указ президента РФ от августа 2024 года установил упрощенный порядок въезда и проживания в России для иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В 2025 году французам было оформлено порядка 140 таких виз, за прошедший период 2026 года – около 50 отмечается в сообщении

Как добавили российские дипломаты, обращения от французских граждан продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что интерес к российским "визам традиционных ценностей" растет в Бельгии, в 2025 году выдано 17 виз, а за первое полугодие 2026 – девять.