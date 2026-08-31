Кравцов: более 50% детсадов и школ в новых регионах уже восстановлены

Министр просвещения - о восстановлении детсадов и школ в новых регионах РФ Кравцов: более 50% детсадов и школ в новых регионах уже восстановлены

Москва31 авг Вести.Более половины образовательных учреждений в новых регионах РФ уже восстановлены, заявил ИС "Вести" министр просвещения Сергей Кравцов.

Более 50% школ, колледжей, детских садиков восстановлены. И в течение двух лет мы планируем завершить интеграцию наших исторических регионов в единое образовательное пространство нашей страны отметил он

Министр напомнил, что с сентября школьники будут учиться по единым региональным учебникам истории, в том числе для Новороссии и Донбасса.