Москва31 авгВести.Более половины образовательных учреждений в новых регионах РФ уже восстановлены, заявил ИС "Вести" министр просвещения Сергей Кравцов.
Более 50% школ, колледжей, детских садиков восстановлены. И в течение двух лет мы планируем завершить интеграцию наших исторических регионов в единое образовательное пространство нашей страныотметил он
Министр напомнил, что с сентября школьники будут учиться по единым региональным учебникам истории, в том числе для Новороссии и Донбасса.
С этого года ребята будут обучаться по единому курсу "Донбасс и Новороссия". Мы в каждом регионе создали педагогический университет. Учителя прошли повышение квалификациидобавил Кравцов