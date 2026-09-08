Школьный медик поможет ребенку при травмах, болезни и вопросах о здоровье

В Минздраве рассказали, с какими вопросами школьник может прийти в медпункт Школьный медик поможет ребенку при травмах, болезни и вопросах о здоровье

Москва8 сен Вести.Ребенок может обратиться к школьному медицинскому работнику не только при плохом самочувствии или травме, но и за оформлением пропуска по болезни, вакцинацией и рекомендациями по здоровому образу жизни. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на данные Минздрава России.

Главный внештатный детский специалист по медицинской помощи в образовательных организациях Минздрава Жанетта Горелова отметила, что школьные медики являются важной частью системы медицинской помощи детям.

Родители должны заранее объяснить ребенку, с какими жалобами можно обратиться в медпункт сказала Горелова на заседании оперштаба Минздрава РФ

По ее словам, школьный медик может помочь, если во время учебного дня ребенок почувствовал себя плохо, получил травму или столкнулся с другими жалобами. В медпункте также проводят вакцинацию в рамках национального календаря и по эпидемиологическим показаниям.

Кроме того, медицинский работник оформляет пропуск по болезни, разъясняет особенности группы здоровья и возможные ограничения при занятиях физкультурой. Дети и родители могут получить рекомендации по режиму дня, питанию, профилактике ожирения и травматизма, а также коррекции осанки и зрения.

В пресс-службе Минздрава добавили, что школьные медработники организуют профилактические осмотры и при необходимости привлекают профильных специалистов. Они также наблюдают за детьми с определенными нарушениями здоровья, выявляют факторы риска, информируют родителей о результатах осмотров и помогают адаптировать условия обучения к потребностям ребенка.