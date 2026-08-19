Эксперт рассказал, что проверяют в школах перед началом учебы Эксперт объяснил, на какие аспекты безопасности в школе стоит обратить внимание

Москва19 авг Вести.Что к началу учебного года проверяют в школах специалисты, а на что могут обратить внимание администрации сами родители? Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал вице-президент ассоциации "Школа без опасности" Сергей Силивончик.

МЧС завершает проверки на безопасность российских школ перед новым учебным годом. Эксперт отметил, что безопасность в учебных заведениях должна быть комплексной.

Та работа, которую делают специалисты МЧС - важна и своевременна, потому что во многих образовательных организациях в летний период проводятся ремонты. Нужно проверить, что они действительно закончились, все эвакуационные выходы доступны, оборудование работает и соблюдены меры противопожарной безопасности… Необходимо проверить, есть ли охрана, что это за охрана, работают ли системы сигнализации, закрывается ли периметр образовательной организации, работает ли видеонаблюдение, тревожная кнопка рассказал Сергей Силивончик

Он добавил, что родители также могут обратить внимание на аспекты безопасности и в случае нарушений сообщить в администрацию школы.