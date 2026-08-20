Минздрав: в России начнут обследовать младенцев на шесть новых заболеваний Программу неонатального скрининга расширят с 2027 года

Москва20 авг Вести.В России расширят обследования на сложные наследственные заболевания у новорожденных детей. Об этом сообщила РИА Новости заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

По ее словам, с 2027 года планируется дополнить программу неонатального скрининга, включив в него обследования на шесть новых заболеваний.

Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом "Круг добра" отметила замминистра

Младенцев будут обследовать на болезнь Помпе, мукополисахаридоз первого типа, болезнь Гоше, а также болезнь Ниманна-Пика типа А/В и болезнь Краббе.

По словам эксперта, неонатальный скрининг позволяет в первые дни жизни выявить наследственные или врожденные заболевания. Такой подход дает возможность раньше начать лечение и предотвратить тяжелые осложнения у ребенка.