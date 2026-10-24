Москва24 окт Вести.Простуда – самое распространенное детское заболевание, и своевременная вакцинация помогает снизить вероятность заражения вирусными инфекциями. Об этом сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Самое часто встречающееся заболевание – это простудное заболевание отметил министр

По его словам, нужно вовремя проходить вакцинацию для минимизации рисков заражения вирусными инфекциями, которые у детей протекают особенно часто и иногда дают осложнения.

Кроме того, больной ребенок может стать источником инфекции для других членов семьи. Поэтому чем реже он болеет, тем меньше нагрузка на семью в сезон эпидемий, добавил Мурашко.