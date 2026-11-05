Мурашко заявил об активных темпах вакцинации от гриппа в России Мурашко: от гриппа вакцинированы 35,5 млн россиян

Москва5 ноя Вести.Более 35 миллионов человек вакцинировались в России с начала прививочной кампании против гриппа. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

По словам министра, начало ноября – наиболее активный период вакцинации. Для иммунизации граждан из групп риска государством заказано 57 миллионов доз препаратов.

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Мурашко обратил внимание на различия в темпах иммунизации между регионами. Среди самых активных он выделил Магаданскую и Тюменскую области, Бурятию, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашию, Якутию и Калининградскую область.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал оценить самочувствие перед вакцинацией. Кроме того, в ведомстве предостерегли от приема антигистаминных и жаропонижающих препаратов до прививки.