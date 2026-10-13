Москва13 октВести.Свыше 19,3 млн граждан привито в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
В субъектах РФ продолжается кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой уже привито свыше 19,3 млн гражданговорится в сообщении
Уточняется, что на 41-й неделе 2026 года в стране зарегистрировано более 665 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, это незначительно ниже показателя предыдущей недели.
В ведомстве напомнили, что вакцинация важна для людей из группы риска – с хроническими заболеваниями, детей, пожилых и беременных.