© Вирус гриппа похож на сферу, покрытую белковыми "шипами". Их структура и оказалась ключом к созданию новой вакцины., Globallookpress

В России за неделю зафиксировали более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID Роспотребнадзор зафиксировал более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID

Москва13 окт Вести.В России за неделю зафиксировано более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что показатели незначительно ниже результатов предыдущей недели.

На 41-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что среди циркулирующих сейчас в России вирусов преобладают риновирусы – 51,6%, парагрипп – 16,3%, а также вирусы гриппа – 1,8%. В Роспотребнадзоре призвали граждан учитывать сезонную заболеваемость, соблюдать меры профилактики, а также воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания.

В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа уже привито более 19,3 млн россиян.