Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в России за неделю выросла в два раза

Роспотребнадзор сообщил о двукратном росте заболеваемости гриппом Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в России за неделю выросла в два раза

Москва24 ноя Вести.Число случаев заболевания гриппом в России за неделю увеличилось вдвое, а доля этой инфекции среди выявленных респираторных вирусов достигла 29,3%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора 24 ноября.

Заболеваемость гриппом также выросла в два раза, однако пока сохраняется на низком уровне. Увеличилась доля госпитализированных с гриппом говорится в сообщении

По результатам вирусологического мониторинга, пояснили в службе, преобладают вирусы негриппозной этиологии - на них приходится 70,7% выявленных случаев. Внутри этой группы риновирусы составляют 29,4%, вирусы парагриппа - 14,9%. Одновременно фиксируется рост доли гриппа, среди обнаруженных штаммов - A(H1N1), A(H3N2), B и C.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России назвало грипп возможным источником следующей пандемии.