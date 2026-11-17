Москва17 ноя Вести.Вирус гриппа обладает наибольшим пандемическим потенциалом, ученые рассматривают его как вероятного возбудителя вероятной глобальной пандемии, говорится в материалах Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, которые приводит РИА Новости.

По мнению экспертов, наиболее вероятным подтипом штамма, способного вызвать пандемию, может стать вариант свиного гриппа A(H1N1).

Специалисты допустили, что новая пандемия в мире может начаться в 2029 году. При этом ее масштаб во многом будет определяться уровнем вакцинации населения.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, когда наступит пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.