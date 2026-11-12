Онищенко рассказал, что пик заболеваемости в России придется на середину января

Онищенко рассказал, когда наступит пик заболеваемости гриппом и ОРВИ Онищенко рассказал, что пик заболеваемости в России придется на середину января

Москва12 ноя Вести.Пик заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) ожидается в России в середине января, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

При этом отдельные регионы, по его словам, переступят эпидемические пороги в конце декабря.

Основной подъем начнется где-то в конце второй декады января прогнозирует Онищенко

Сейчас массовое ношение масок в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ не является обязательным, однако в случае заражения маску лучше использовать, чтобы не допустить распространения вируса, отметил академик.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России отмечается сезонный подъем заболеваемости. По данным ведомства, еженедельно регистрируется около 500-600 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.