Москва15 октВести.Вакцинацию против гриппа в России нужно проводить в ускоренном темпе из-за грядущего массового периода ОРВИ. Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Сейчас начнется резкое похолодание, значит, люди будут болеть, и вопрос вакцинации будет затруднен. Поэтому надо более организованно и ускоренно проводить вакцинациюсчитает Онищенко
Ранее эксперты рассказали, что пик заболеваемости гриппом придется на декабрь-январь. Всему виной праздники, поездки и возвращение в школы детей после каникул.