В России призвали ускорить проведение вакцинации от гриппа Онищенко: проведение вакцинации от гриппа необходимо ускорить

Москва15 окт Вести.Вакцинацию против гриппа в России нужно проводить в ускоренном темпе из-за грядущего массового периода ОРВИ. Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Сейчас начнется резкое похолодание, значит, люди будут болеть, и вопрос вакцинации будет затруднен. Поэтому надо более организованно и ускоренно проводить вакцинацию считает Онищенко

Ранее эксперты рассказали, что пик заболеваемости гриппом придется на декабрь-январь. Всему виной праздники, поездки и возвращение в школы детей после каникул.