Академик Нетесов напомнил о важности вакцинации перед началом эпидсезона гриппа

Россиянам посоветовали привиться от гриппа в ближайшие дни Академик Нетесов напомнил о важности вакцинации перед началом эпидсезона гриппа

Москва20 ноя Вести.Вакцинация от гриппа перед приближающимся эпидемическим сезоном все еще целесообразна, но провести ее следует в кратчайшие сроки, сообщил РИА Новости академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Причиной назвал необходимость формирования полноценного иммунитета, что обычно занимает три недели.

Конечно, вакцинироваться уже поздновато, но еще полезно. И нужно сделать это прямо сейчас, на этой неделе пояснил вирусолог

По словам Нетесова, в наступающем эпидсезоне гриппа ожидается сочетание циркуляции вариантов свиного (H1N1) и гонконгского (H3N2) подтипов типа А, а также одного из подтипов вируса гриппа типа B.

Ранее специалисты Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России предположили, что вирус гриппа может стать возбудителем вероятной новой пандемии в мире.