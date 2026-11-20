Москва20 нояВести.Вакцинация от гриппа перед приближающимся эпидемическим сезоном все еще целесообразна, но провести ее следует в кратчайшие сроки, сообщил РИА Новости академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
Причиной назвал необходимость формирования полноценного иммунитета, что обычно занимает три недели.
Конечно, вакцинироваться уже поздновато, но еще полезно. И нужно сделать это прямо сейчас, на этой неделепояснил вирусолог
По словам Нетесова, в наступающем эпидсезоне гриппа ожидается сочетание циркуляции вариантов свиного (H1N1) и гонконгского (H3N2) подтипов типа А, а также одного из подтипов вируса гриппа типа B.
Ранее специалисты Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России предположили, что вирус гриппа может стать возбудителем вероятной новой пандемии в мире.