Россиянам рассказали, как предостеречь себя от новых штаммов гриппа Онищенко рекомендовал россиянам вакцинироваться от новых штаммов гриппа

Москва5 окт Вести.Россиянам следует вакцинироваться от новых штаммов гриппа. Об этом заявил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

В беседе с NEWS.ru он обратил внимание, что у российских граждан нет иммунитета к трем новым штаммам гриппа.

[Эпидемиологи] потому и прививают каждый год новый штамм новой вакциной. На прививку надо идти всем. Вот от кори мы привили детей один раз – и все. А в случае с гриппом каждый год новый штамм, поэтому необходимо вакцинироваться сказал Онищенко

Ранее сообщалось, что в настоящий момент циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета.