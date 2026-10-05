Москва5 октВести.Россиянам следует вакцинироваться от новых штаммов гриппа. Об этом заявил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
В беседе с NEWS.ru он обратил внимание, что у российских граждан нет иммунитета к трем новым штаммам гриппа.
[Эпидемиологи] потому и прививают каждый год новый штамм новой вакциной. На прививку надо идти всем. Вот от кори мы привили детей один раз – и все. А в случае с гриппом каждый год новый штамм, поэтому необходимо вакцинироватьсясказал Онищенко
Ранее сообщалось, что в настоящий момент циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета.