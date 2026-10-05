В России полностью обновили вакцины от гриппа к новому сезону

Российские вакцины от гриппа обновили перед новым сезоном В России полностью обновили вакцины от гриппа к новому сезону

Москва5 окт Вести.Все отечественные вакцины от гриппа, которые включены в Национальный календарь профилактических прививок, обновлены по антигенному составу в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на сезон 2026–2027 годов.

Об этом доктор медицинских наук, директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов рассказал в беседе с РБК. По его словам, обновление было сделано с учетом данных глобального мониторинга.

Эксперт уточнил, что у вакцин были обновлены все три компоненты. Это означает появление новых штаммов вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета.

Врач добавил, что вакцинация необходима в первую очередь детям, беременным, пожилым, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями и лицам с хроническими заболеваниями. Он призвал россиян не откладывать вакцинацию, поскольку срок формирования иммунитета составляет 14 дней.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что пандемия гриппа может ожидать россиян в 2029 году, поскольку она циклична, в последний раз была в 2019 году. Он подчеркнул, что противостоять пандемии поможет вакцинация.