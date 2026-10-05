Лиознов: к новому сезону изменены все три компоненты вакцин от гриппа

Все три компоненты вакцин от гриппа изменены к новому сезону Лиознов: к новому сезону изменены все три компоненты вакцин от гриппа

Москва5 окт Вести.Все российские вакцины против гриппа, включенные в Национальный календарь профилактических прививок, обновлены по антигенному составу в соответствии с рекомендациями ВОЗ для Северного полушария на сезон 2026-2027 годов. Об этом в беседе с РБК рассказал доктор медицинских наук, директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

По его словам, обновление провели на основе данных глобального мониторинга.

В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все три компоненты вакцин), что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета сказал Лиознов

Он отметил, что в рамках Национального календаря профилактических прививок в течение последних девяти лет в РФ применяются только препараты отечественного производства. Лиознов подчеркнул, что вакцины проходят многоступенчатый государственный контроль.

Ситуация с гриппом в России остается стабильной, добавил он. Вакцинация необходима наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

Ученый рекомендовал не откладывать прививку, поскольку после вакцинации иммунитет формируется не менее 14 дней.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что наиболее подходящие сроки для вакцинации – это вторая половина сентября и начало октября.