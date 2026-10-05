Москва5 октВести.Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, передает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрия Лиознова.
В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитетасказал Лиознов
Он подчеркнул, что это означает, что лучше защитить себя от гриппа, сделать прививку, особенно уязвимым категориям населения.