Эксперт Минздрава: у россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа

Россиян предупредили о новых штаммах вирусов гриппа Эксперт Минздрава: у россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа

Москва5 окт Вести.Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, передает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрия Лиознова.

В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета сказал Лиознов

Он подчеркнул, что это означает, что лучше защитить себя от гриппа, сделать прививку, особенно уязвимым категориям населения.